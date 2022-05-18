«Спорт-Экспресс»: топ-клубы КХЛ предложили расширить лигу до 28 команд

Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) могут расширить до 28 команд. Об этом стало известно изданию «Спорт-Экспресс».

С предложением увеличить состав участников выступили топ-клубы КХЛ. Согласно данной инициативе, команды будут разделены на два дивизиона по спортивно-финансовому признаку.

В высшем дивизионе будут соревноваться 12 команд. В низшем — остальные 16. Было предложено включить в КХЛ команды из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

КХЛ может быть реформирована уже с сезона-2022/2023. Решения по данному вопросу пока не принято.

По ходу нынешнего сезона от участия в лиге отказались финский «Йокерит» и рижское «Динамо».