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Трое взрослых и трое детей отравились угарным газом в российском городе

В Элисте шесть человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в жилом доме

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Трое взрослых и трое детей отравились угарным газом в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в Элисте. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В квартире пятиэтажного жилого дома № 48 в четвертом микрорайоне произошло отравление угарным газом шести человек, среди которых трое детей», — пояснил собеседник агентства.

Он также отметил, что пятерых пострадавших, среди которых оказались двое детей, госпитализировали в больницу. На данный момент выясняются обстоятельства, подробности и причины происшествия.

Ранее в Кабардино-Балкарии в многоэтажном доме семья с годовалым ребенком насмерть отравилась угарным газом. По версии следователей, в кухне квартиры, где проживали жертвы, были нарушены правила эксплуатации газовых приборов.

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Никита Абрамов
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