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Россию призвали не выходить из Парижского соглашения по климату

Глава Минприроды Козлов призвал Россию не выходить из Парижского соглашения по климату
Александр Козлов

Александр Козлов. Фото: РИА Новости

Глава Минприроды Александр Козлов в беседе с «Известиями» призвал Россию не выходить из Парижского соглашения по климату, поскольку это удар по имиджу страны как экологически ответственного государства.

«Надо ли выходить России из Парижского соглашения — однозначно нет. Спекуляции вокруг этой темы расцениваем как высказывания частного мнения с целью пиара», — сказал министр, добавив, что это означало бы либо попытку отрицания проблемы меняющегося климата, либо демонстрацию нежелания работать в этом направлении.

По словам Козлова, это выглядело бы демаршем и однозначно нанесло бы серьезный удар по имиджу РФ как экологически ответственного государства. Он добавил, что Россия играет важную роль в процессе решения глобальных климатических проблем, поскольку российская территория занимает более 815 миллионов гектаров лесного покрова.

«Россия имеет цель сократить на 30 процентов выброс парниковых газов к 2030 году, поэтому разрабатывается серьезная правовая и экономическая основа для этого достижения», — заключил Козлов.

Согласно данным британского сайта Carbon Brief, который анализирует сведения об изменении климата, Россия — третья страна в мире по объему выбросов углекислого газа после Китая и Соединенных Штатов. Страна планирует добиться углеродной нейтральности к 2060 году. Ключевую роль в достижении цели будут играть леса, гидроэнергетика, а также ядерная энергетика.

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Марина Совина
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