Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посольство отреагировало на сообщения об убийстве россиян в ЦАР

Посольство России в ЦАР опровергло сообщения об убийстве двух сотрудников ЧВК

Фото: Baz Ratner / Reuters

Сообщения об убийстве россиян в Центральноафриканской Республике (ЦАР) не соответствуют действительности. Об этом сообщили в посольстве РФ, передает РИА Новости.

«Скорее всего, это информационный вброс от оппозиции с целью дестабилизации ситуации в стране», — сообщили представители посольства.

Ранее Анатолийское агентство сообщило, что двое сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) убиты на севере ЦАР. Уточнялось, что боевики антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены» совершили нападение из засады. Другие подробности случившегося не приводились.

Повстанческое движение в ЦАР активизировалось перед президентскими и парламентскими выборами, прошедшими 27 декабря 2020 года. В том же месяце, на фоне тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами, Россия по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Байден отказал в поставке Украине дальнобойных ракет
Небрежная прическа стала трендом у знаменитостей
Женщина влюбилась в самолет и занималась с ним сексом
Медведев похвалил США за отказ поставлять Киеву способные ударить по России РСЗО
Дочь рэпера Master P умерла в возрасте 29 лет
Россиянин одним выстрелом обесточил три населенных пункта
Стало известно число задержанных на акции протеста в Ереване
Россия предложит платежи по госдолгу в июне в обход инфраструктуры Запада
Роботы стали заменять людей на производстве
Назван российский город с самым дорогим жильем
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.