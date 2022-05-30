Посольство отреагировало на сообщения об убийстве россиян в ЦАР

Посольство России в ЦАР опровергло сообщения об убийстве двух сотрудников ЧВК

Сообщения об убийстве россиян в Центральноафриканской Республике (ЦАР) не соответствуют действительности. Об этом сообщили в посольстве РФ, передает РИА Новости.

«Скорее всего, это информационный вброс от оппозиции с целью дестабилизации ситуации в стране», — сообщили представители посольства.

Ранее Анатолийское агентство сообщило, что двое сотрудников российской частной военной компании (ЧВК) убиты на севере ЦАР. Уточнялось, что боевики антиправительственной «Коалиции патриотов за перемены» совершили нападение из засады. Другие подробности случившегося не приводились.

Повстанческое движение в ЦАР активизировалось перед президентскими и парламентскими выборами, прошедшими 27 декабря 2020 года. В том же месяце, на фоне тяжелых боев между правительственными силами и повстанцами, Россия по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов.