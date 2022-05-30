Психолог назвал нестандартный способ пережить расставание

Психолог Петр Галибагаров: разрыв отношений поможет пережить арт-терапия

Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Петр Галигабаров объяснил, какая психологическая практика поможет пережить расставание без сильных переживаний и травм для психики. В интервью для Доктор Питер он назвал нестандартный способ забыть несчастную любовь с помощью арт-терапии.

Галибагаров отмечает, что после разрыва отношений люди часто обращаются за помощью к психологам, чтобы стереть из памяти воспоминания о былой любви. «Увы, стереть память, как в клипе NЮ "Никто" или в фильмах "Вечное сияние чистого разума", "Вспомнить все" не получится. Да это и не нужно, поверьте. Природа умна и через получаемый нами опыт учит важным вещам», — иронично отметил психолог.

Причина, по которой после разрыва люди испытывают сильные страдания, по его словам, кроется в избегающей модели поведения, которая является одной из стратегий снижения стресса. «Увлекаться страданиями после разрыва отношений и вообще притягивать к себе несчастья свойственно тем, у кого превалирующая самооценка: "Я достойный любви (уважения) человек, когда страдаю, мне больно, плохо"», — объяснил специалист.

Чтобы помочь себе перенести расставание без травм для психики, Галибагаров советует научиться воспринимать неприятную ситуацию как шанс для самопознания и самопонимания: «Пропишите, какие эмоции вызвал разрыв: грусть, радость, разочарование, тревогу, страх… Ощущений будет несколько. Оцените каждое в процентах».

Кроме того, психолог советует использовать арт-терапию: «В процессе создания рисунка своего расставания прислушивайтесь к себе. Как, например, тревога отзывается в теле? Например, я могу начать задыхаться в моменты сильного беспокойства. А у вас? Какого цвета тревога у вас на листке? А сколько радости, предвкушения у вас сейчас (ведь теперь можно создать новые отношения)? И так далее», — объяснил он. Так, в момент отражения ситуации на бумаге, можно глубоко познать собственные эмоции и понять истинную причину переживаний.

Психолог также предупредил, что переживание разрыва через уход в пагубные зависимости или создание скоропалительных связей сделает только хуже, поэтому посоветовал воздержаться от подобных методов.

Ранее психолог рассказала о главных причинах одиночества. По ее словам, причина неудач в любовной сфере кроется в нарциссической акцентуации личности и нежелании работать над отношениями.