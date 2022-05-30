Adidas и Puma приняли от российских магазинов заявки на новую коллекцию

Немецкие бренды Adidas и Puma приняли от российских магазинов заявки на новую коллекцию

Немецкие производители спортивных товаров Adidas и Puma, которые приостановили работу в России, принимают от отечественных ретейлеров заявки на коллекцию 2023 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, упомянутые бренды закрыли все монобрендовые магазины в стране, однако продолжают отгружать новую продукцию в мультибрендовые торговые сети по всей России через различных дистрибьюторов.

Журналисты связались с руководством названных компаний, но не получили официального ответа.

18 мая «Известия» также выяснили, что немецкая транснациональная компания по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas приготовилась к возвращению в Россию. Известно, что бренд практически решил логистические проблемы и зарезервировал в Турции склады, с которых будут осуществляться поставки в страну. Компании предстоит выбрать, каким именно образом она может возобновить работу: сменить название магазинов или позволить приобрести компанию местным или иностранным предпринимателям.