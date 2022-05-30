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Фестиваль русской еды пройдет в Тверской области

В Тверской области пройдет фестиваль русской еды «У Пожарского в Торжке»

Фото: Anton Kavashkin / Globallookpress.com

Фестиваль русской еды «У Пожарского в Торжке» пройдет в Тверской области 4 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как пояснили в пресс-службе, в рамках фестиваля гости смогут принять участие в мастер-классах по готовке блюд XIX века и пожарских котлет, которые затем можно будет продегустировать. «Помимо этого, участники узнают о кулинарных секретах приготовления сладкой выпечки, медовой коврижки и новоторжской пастилы», — рассказали там.

Также для посетителей подготовят специальную экскурсию по исследованию Торжка, которую возглавит историк Павел Морозов, и историческую программу «Дозор с дружинником», которая состоится на площадке Новоторжского Кремля.

Кроме того, на празднике пройдут выступления творческих коллективов и файер-шоу. На протяжении всего фестиваля на площадке будет работать ярмарка.

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Варвара Кошечкина
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