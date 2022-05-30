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Жителям Тулы подарили двухметровый самовар

В Туле в кузнечной слободе «Добродей» появится железный самовар высотой 2,5 метра

Фото: Pixabay

Гильдия кузнецов России изготовила для жителей Тулы самовар высотой более двух метров — арт-объект появится в кузнечной слободе ремесленного двора «Добродей». Об этом пишет «Интерфакс».

Железный самовар высотой более 2,5 метра в виде вазы с букетом цветов изготовили на тульском фестивале кузнечного мастерства «Торжество металла». Над его созданием в течение двух дней трудились более 30 мастеров из 15 регионов России. Кованый арт-объект представители Гильдии кузнецов торжественно передали в дар жителям города.

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«Теперь новый объект как символ тульского гостеприимства займет свое место в кузнечной слободе ремесленного двора "Добродей"», — рассказали в пресс-службе правительства Тульской области.

Ранее в мае в тульском музее декоративно-прикладного и народного искусства открылась экспозиция «Традиции живая нить. Белевское и Одоевское кружево». Посетителям покажут различные палантины, воротники, манжеты и полотенца, выполненные в уникальной технике плетения кружев. Выставка продлится до 3 октября.

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Дарья Рыбак
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