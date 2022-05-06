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В Туле открылась выставка одоевского и белевского кружева

В Туле открылась экспозиция «Традиция живая нить. Белевское и Одоевское кружево»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Музее декоративно-прикладного и народного искусства в Туле открылась экспозиция «Традиция живая нить. Белевское и Одоевское кружево». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Основу выставки, котороя продлится до 3 октября, составили различные палантины, воротники, манжеты и полотенца, выполненные в уникальной технике плетения кружевом. Автором работ является народный мастер России, исследователь истории и техники белевского и одоевского кружева Ольга Скворцова.

Первыми посетителями мероприятия стали преподаватели и студенты отделения декоративно-прикладного искусства Тульского областного колледжа культуры и искусства, представители профессионального сообщества, а также любители народного искусства.

Ранее сообщалось, что в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике открылась выставка, посвященная костюмам и драгоценным украшениям малого народа сето, проживающего на территории Псковской области. На экспозиции представлены предметы сетосского «серебряного наряда», собранные более чем за 100 лет существования музея.

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Валентина Процкова
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