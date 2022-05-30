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Анна Семенович заявила о процветании российского шоу-бизнеса на фоне санкций

Певица Анна Семенович заявила о процветании российского шоу-бизнеса на фоне санкций
Анна Семенович

Анна Семенович. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

44-летняя российская актриса, эстрадная певица Анна Семенович заявила о процветании российского шоу-бизнеса на фоне санкций и давления на государство извне. Об этом исполнительница сообщила в интервью «Слово и Дело».

По словам певицы, несмотря на то, что российская культура столкнулась с международными ограничениями в виде отмены концертов за границей и запрета на участие России в «Евровидении», у российских звезд есть площадки, позволяющие демонстрировать свои таланты и способности, а также возможности для развития.

«На днях была прекрасная премия RU.TV, и выступали самые топовые артисты, в том числе мы со Славой пели наш дуэт "Бумеранг". Мне кажется, шоу-бизнес процветает, все хорошо», — заявила Семенович.

Также исполнительница призвала не опускать руки и верить, что вскоре все наладится: «Я считаю, что в каждом человеке есть свет внутри. И тот человек, который его развивает, он позитивный и солнечный. Главное, никогда не уходить в уныние и знать, что, даже если сегодня у кого-то, не дай бог, есть какая-то проблема, она скоро разрешится и начнутся хорошие времена».

Ранее певец Сергей Лазарев раскритиковал отмену русской культуры на Западе.

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Анастасия Астахова
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