Россиян предупредили о скрытых симптомах болезней щитовидной железы

Врач Лебедев: болезни щитовидной железы могут сопровождаться зябкостью или апатией

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев предупредил россиян о скрытых симптомах болезней щитовидной железы. Как не пропустить патологию органа, вырабатывающего гормоны, регулирующие обмен веществ, рост, развитие всех органов и тканей, он рассказал в беседе с «Аргументами и фактами».

Врач уточнил, что заболевания щитовидной железы могут быть связаны как с недостатком тиреоидных гормонов (гипотиреозом), так и с чрезмерной активностью железы (гипертиреозом). При этом, предостерег он, такие болезни развиваются медленно, и, если функция нарушена незначительно, становятся случайной находкой при ультразвуковом исследовании.

При гипотиреозе пациентов, объяснил Лебедев, пациентов беспокоят постоянная зябкость, холодные руки и ноги, чувство усталости, лишний вес, запоры; они медлительны, демонстрируют апатию. Больные гипертиреозом, продолжил он, сильно потеют, жалуются на ощущение жара, частые поносы, худеют даже при нормальном аппетите, болезнь может сопровождаться эмоциональностью, раздражительностью, склонностью к конфликтам.

Лебедев отметил, что при гипотиреозе часто грубеет, становится осипшим голос, отекают лицо и другие части тела, появляются боли в области сердца и в мышцах, выпадают волосы, сохнет и желтеет кожа. При гипертиреозе, добавил он, ускоряется сердцебиение, возникают перебои в ритме сердца, дрожат пальцы рук, веки. Кроме того, симптомом при обеих патологиях может быть повышенная утомляемость, рассказал врач, рекомендуя взрослым при отсутствии жалоб обследовать щитовидную железу раз в год.

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