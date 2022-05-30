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Врачи назвали признаки опасных родинок и посоветовали не терять бдительность

ETNT: зуд или кровотечение из родинки могут быть признаками опасного заболевания

Фото: cottonbro / Pexels

Издание ETNT, опираясь на данные Американской академии дерматологии, назвало основные признаки опасных родинок и посоветовали не терять бдительность. Так, например, зуд или кровотечение из родинки, а также появление странных пятен, могут оказаться симптомами серьезного заболевания.

Эксперты советуют регулярно проверять кожу, ориентируясь на специальный тест ABCDE, где A означает асимметрию, B — изменение границ, C — изменение цвета, D — изменение диаметра, E — трансформация или рост родинки в течение времени. Врачи Американской академии дерматологии напоминают, что также не стоит игнорировать непонятные пятна, отличающиеся от других, а особо стоит обращать внимание на зуд или кровотечение.

По словам специалистов, большинство меланом обычно имеют размер чуть больше карандашного ластика — около шести миллиметров, — но иногда попадаются и более мелкие варианты. Около 50 процентов меланом обнаруживаются самостоятельно.

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Также дерматологи отмечают, что опасные родинки могут иметь разный цвет. Например, родинки, вызывающие рак, могут быть коричневого или коричнево-черных оттенков, с белыми, красными или синеватыми участками. Неправильные, зубчатые или плохо очерченные границы родинки также могут оказаться симптомом рака кожи.

Чтобы не упустить время, эксперты рекомендуют регулярно проводить самообследование. Нужно регулярно осматривать себя в зеркале, уделяя особое внимание подмышкам, предплечьям, ладоням, ступням и зонам между пальцами.

Чтобы снизить риск развития рака кожи, специалисты рекомендует ограничить воздействие ультрафиолетового излучения, которым грозит длительное пребывание на солнце или посещение солярия. Необходимо защищать кожу, находиться в тени, носить подходящую одежду, не забывать про шляпу и солнцезащитные средства с SPF 15 или выше.

Ранее дерматолог из Питтсбургского университета Лора Феррис напомнила о невидимой опасности солнечных лучей.

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Юлия Кальницкая
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