Гидрометцентр оценил ситуацию с пожарами в Сибири

Представитель Гидрометцентра Вильфанд: пожароопасная ситуация улучшится в Сибири к 1 июня

Пожароопасная ситуация в Сибири улучшится к 1 июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, в регионах Западной Сибири, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, в ближайшие дни начнется постепенное, но заметное похолодание. Ожидается, что температура упадет на 10-12 градусов. «Например, в Новосибирской области будет в пятницу, 3 июня, уже 13-15 градусов днем», — подчеркнул специалист.

Похолодание и осадки положительно скажутся на ситуации с пожарами. В понедельник, 30 мая, еще прогнозируется высокая пожароопасность, уточнил эксперт. «К 1 июня ситуация изменится. Только в отдельных районах Иркутской области будет высокий класс», — оценил ситуацию представитель Гидрометцентра.

В апреле в Красноярском крае лесной пожар перекинулся на дачный поселок и уничтожил 20 домов. Возгорание возникло в лесу из-за сжигания мусора. Охватив деревья, огонь в условиях сильного ветра перешел на строения.