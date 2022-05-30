Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Южная Корея направит делегацию на Украину

Партия Южной Кореи «Сила народа» направит в июне делегацию на Украину

Фото: Pixabay

Партия Южной Кореи «Сила народа» рассказала о планах направить делегацию на Украину для того, чтобы таким образом выразить Киеву поддержку на фоне продолжающегося военного конфликта с Россией. Визит должен состояться в июне, сообщает агентство Yonhap.

Посетить Украину собирается председатель партии Ли Джун Сок, а также ряд депутатов. Также в партии отметили, что сочувствуют той ситуации, в которой находятся украинцы, и выразили надежду на скорое установление мира. В «Силе народа» подчеркнули, что их партия является первой в Азии, кто направит своих делегатов в Киев. Точная дата визита пока не назначена.

Ранее бывший президент Германии Йоахим Гаук объяснил необходимость поставок оружия Киеву, заявив, что они необходимы для укрепления ее обороноспособности. При этом он отметил, что политики должны продолжать вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минфине нашли способ оплатить внешний долг России
Промысел краба в России оказался под угрозой остановки из-за сокращения экспорта
На Сахалине обнаружили фляжку советского солдата с надписью
Фанаты напали на футболистов после матча во Франции
В России предложили возвести памятник в честь спецоперации на Украине
Южная Корея направит делегацию на Украину
России предсказали массовые закрытия заведений общепита к концу года
Диетолог назвала четыре усугубляющих сенную лихорадку продукта
Стоящий 406 миллионов рублей предмет старины нечаянно подарили незнакомцу
Бывший президент Германии объяснил необходимость поставок оружия Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.