Южная Корея направит делегацию на Украину

Партия Южной Кореи «Сила народа» направит в июне делегацию на Украину

Партия Южной Кореи «Сила народа» рассказала о планах направить делегацию на Украину для того, чтобы таким образом выразить Киеву поддержку на фоне продолжающегося военного конфликта с Россией. Визит должен состояться в июне, сообщает агентство Yonhap.

Посетить Украину собирается председатель партии Ли Джун Сок, а также ряд депутатов. Также в партии отметили, что сочувствуют той ситуации, в которой находятся украинцы, и выразили надежду на скорое установление мира. В «Силе народа» подчеркнули, что их партия является первой в Азии, кто направит своих делегатов в Киев. Точная дата визита пока не назначена.

Ранее бывший президент Германии Йоахим Гаук объяснил необходимость поставок оружия Киеву, заявив, что они необходимы для укрепления ее обороноспособности. При этом он отметил, что политики должны продолжать вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.