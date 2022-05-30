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В Сочи появится прогулочная зона длиной 15 километров

Мэр Сочи Копайгородский: на курорте появится прогулочная зона длиной 15 километров

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в городе в рамках проекта «Две реки — одно море» планируется создание прогулочной зоны длиной около 15 километров. Об этом пишет «Интерфакс».

«Жители и гости курорта смогут комфортно прогуляться от набережной реки Сочи до Морского порта, а затем вдоль моря до бальнеологического курорта Мацеста. Масштабный проект объединит всю историческую городскую территорию в единый архитектурный ансамбль», — рассказал глава города.

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По словам Копайгородского, работы по проекту идут согласно графику: расширена и благоустроена территория пляжа «Маяк», а также началась реконструкция набережной пляжа «Ривьера», где появятся новые детские площадки, зеленые зоны и прогулочные дорожки. Кроме того, мэр напомнил, что в настоящее время в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» начались работы по благоустройству набережной реки Хоста.

Ранее в мае сообщалось, что власти Сочи в предстоящем летнем сезоне впервые откроют на пляжах курорта кинотеатры под открытым небом. Для жителей и гостей города будут доступны 16 кинотеатров, а также 188 пляжных территорий.

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Валентина Процкова
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