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В Сочи летом впервые откроются кинотеатры под открытым небом

На пляжах Сочи откроют 16 кинотеатров под открытым небом

Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Власти Сочи впервые откроют на пляжах курорта кинотеатры под открытым небом. Об этом заявил директор городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы города Кирилл Ярыш, пишет ТАСС.

Отмечается, что в летнем сезоне в Сочи будут доступны 188 пляжных территорий. Администрация города намерена впервые открыть 16 кинотеатров под открытым небом, а также обеспечить бесплатный доступ к площадкам для спортивных тренировок.

Ярыш добавил, что в этом году особое внимание будет уделяться безопасности пляжей — в местах отдыха установлены системы видеонаблюдения, пункты полиции, а также полностью проведено водолазное обследование дна всех территорий.

Ранее в мае было открыто морское сообщение от Новороссийска до Сочи. Так, по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи будет курсировать катамаран «Грифон», стоимость билета — 2990 рублей. После рейса судно будет ходить из Сочи в Сухум.

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Дарья Рыбак
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