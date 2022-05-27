В Сочи летом впервые откроются кинотеатры под открытым небом

На пляжах Сочи откроют 16 кинотеатров под открытым небом

Власти Сочи впервые откроют на пляжах курорта кинотеатры под открытым небом. Об этом заявил директор городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы города Кирилл Ярыш, пишет ТАСС.

Отмечается, что в летнем сезоне в Сочи будут доступны 188 пляжных территорий. Администрация города намерена впервые открыть 16 кинотеатров под открытым небом, а также обеспечить бесплатный доступ к площадкам для спортивных тренировок.

Ярыш добавил, что в этом году особое внимание будет уделяться безопасности пляжей — в местах отдыха установлены системы видеонаблюдения, пункты полиции, а также полностью проведено водолазное обследование дна всех территорий.

Ранее в мае было открыто морское сообщение от Новороссийска до Сочи. Так, по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи будет курсировать катамаран «Грифон», стоимость билета — 2990 рублей. После рейса судно будет ходить из Сочи в Сухум.