В Сочи летом впервые откроются кинотеатры под открытым небом
Власти Сочи впервые откроют на пляжах курорта кинотеатры под открытым небом. Об этом заявил директор городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы города Кирилл Ярыш, пишет ТАСС.
Отмечается, что в летнем сезоне в Сочи будут доступны 188 пляжных территорий. Администрация города намерена впервые открыть 16 кинотеатров под открытым небом, а также обеспечить бесплатный доступ к площадкам для спортивных тренировок.
Ярыш добавил, что в этом году особое внимание будет уделяться безопасности пляжей — в местах отдыха установлены системы видеонаблюдения, пункты полиции, а также полностью проведено водолазное обследование дна всех территорий.
Ранее в мае было открыто морское сообщение от Новороссийска до Сочи. Так, по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи будет курсировать катамаран «Грифон», стоимость билета — 2990 рублей. После рейса судно будет ходить из Сочи в Сухум.