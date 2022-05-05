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В Черном море открыли морское сообщение от Новороссийска до Сочи

В Черном море 5 мая открыли морское сообщение от Новороссийска до Сочи

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Морское сообщение от Новороссийска до Сочи открыли в Черном море 5 мая. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, теперь катамаран «Грифон» будет курсировать по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи, после чего судно будет отправляться в Сухуми. Вскоре на воду пустят еще один катамаран — «Комета».

Покупка билетов доступна на сайте перевозчика «ВодоходЪ экспресс». Стоимость поездки класса стандарт из Сочи в Геленджик составит в 2500 рублей, для детей до 14 лет — 1500 рублей. В то же время из Новороссийска в Геленджик можно добраться за 500 рублей.

Согласно материалу, при необходимости для частых поездок компаниям и организациям будут выдавать выгодные абонементы.

В апреле в Кировской области запустили единственный в мире туристический поезд со стеклянным полом. В панорамном вагоне предусмотрены сидячие места и две площадки, с которых через стекло можно наблюдать за дорогой.

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Майя Пономаренко
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