Названа причина нестабильности рубля

Аналитик Самиев заявил о тенденции к дальнейшему укреплению доллара

Несмотря на откат курса доллара 30 мая, тенденция к его укреплению продолжится. Падение, вероятнее всего, связано с естественной компенсацией спекулятивных операций, имевших место после снижения ключевой ставки Центробанка России, считает экономист, генеральный директор аналитического центра «БизнесДром» Павел Самиев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причину нестабильных колебаний рубля.

Во время торгов на Мосбирже в понедельник, 30 мая, курс доллара снизился более чем на 4,8 рубля и опустился ниже 62 рублей. В то же время курс евро падал более чем на 6 рублей и опустился ниже 64 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Причины нестабильности

«Если фундаментально посмотреть на то, что происходит в последнее время, то, теоретически, после снижения ключевой ставки доллар должен был укрепиться, а рубль начать падать, — заметил Самиев. — И, вроде, это действительно, произошло, был мощный рывок доллара и евро, только вот связан он был совершенно с другими факторами».

По словам аналитика, снижение ключевой ставки могло привести к укреплению доллара только на 2-3 рубля, так как ситуация с ликвидностью рубля и иностранной валюты радикально так и не изменилась, импорт все еще не начал восстанавливаться. В то же время, Центральный Банк постепенно снимает ограничения на валютном рынке, и именно это, по мнению Самиева, стало причиной более явной динамики курса.

«Изменения в регулировании, в том числе, в вопросе продажи валютной выручки, период налоговых платежей могли сформировать спрос на валюту. В прошлой жизни, если бы ставка упала так сильно, эффект на валюту действительно бы произошел, но в этот раз причина, скорее, в некой спекулятивной составляющей. И сегодня мы как раз видим ее откат», — предположил экономист.

Это не говорит о новом тренде к постоянному падению доллара: Самиев уверен, что его укрепление продолжится, только не так быстро, как многим хотелось бы.

Сегодня мы просто увидели корректировку спекулятивных составляющих, но постепенная, слабая по скорости, динамика к падению рубля и укреплению доллара продолжится Павел Самиев экономист

Когда курс успокоится?

Самиев напомнил, что российский бюджет на 2022 год формировался из расчета в 73 рубля за доллар, и именно такой курс является оптимальным для экономики, баланса интересов экспортеров, импортеров, производителей внутри страны и правительства.

У нас нет целевого таргета. Но доллар за 70-75 рублей является наилучшим для всех участников экономической деятельности, на него можно ориентироваться Павел Самиев экономист

«Постепенное снятие ограничений на валютные операции, ограничений по продаже валютной выручки будут размораживать спрос. Импорт, в свою очередь, начнет восстанавливаться за счет параллельного импорта, а разморозка не продуктовых, а производственных поставок приведет к еще более скорой стабилизации курса», — считает экономист.

Он добавил, что до курса в 80 рублей доллару все еще далеко, тем не менее курс на его укрепление является достаточно явным и предсказуемым.

Ранее старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич предупредил россиян о возможных виражах курса рубля. По словам эксперта, учитывая резкий рост объема торгов на Мосбирже по операциям с долларами, по сравнению с периодом ранее, происходящее можно объяснить отложенным спросом на валюту.