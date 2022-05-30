Курс доллара упал ниже 62 рублей

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 62 рублей

Во время торгов на Мосбирже в понедельник, 30 мая, курс доллара снизился более чем на 4,8 рубля и опустился ниже 62 рублей. В то же время, курс евро падает более чем на 6 рублей и опустился ниже 64 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами завтра на 13:20 по московскому времени падает на 4,87 рубля, до 61,83 рубля, евро — на 6,14 рубля, до 63,55 рубля, следует из данных биржи.

Ранее старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич предупредил россиян о возможных виражах курса рубля. По словам эксперта, учитывая резкий рост объема торгов на Мосбирже по операциям с долларами, чем ранее, происходящее можно объяснить отложенным спросом на валюту.

Другой эксперт — главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев — говорил, что на прошлой неделе курс рубля развернулся, поэтому ожидания увидеть доллар по 55 рублей кажутся фантастическими.

Экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали «золотой серединой» курс доллара в 60–65 рублей. При этом они отметили, что до введения западных санкций курс был занижен из-за действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов.