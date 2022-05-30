Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курс доллара упал ниже 62 рублей

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 62 рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Во время торгов на Мосбирже в понедельник, 30 мая, курс доллара снизился более чем на 4,8 рубля и опустился ниже 62 рублей. В то же время, курс евро падает более чем на 6 рублей и опустился ниже 64 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами завтра на 13:20 по московскому времени падает на 4,87 рубля, до 61,83 рубля, евро — на 6,14 рубля, до 63,55 рубля, следует из данных биржи.

Ранее старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич предупредил россиян о возможных виражах курса рубля. По словам эксперта, учитывая резкий рост объема торгов на Мосбирже по операциям с долларами, чем ранее, происходящее можно объяснить отложенным спросом на валюту.

Другой эксперт — главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильевговорил, что на прошлой неделе курс рубля развернулся, поэтому ожидания увидеть доллар по 55 рублей кажутся фантастическими.

Экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали «золотой серединой» курс доллара в 60–65 рублей. При этом они отметили, что до введения западных санкций курс был занижен из-за действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Италии передумали предлагать Путину мирный план по Украине
Появились новые подробности о ходе расследования дела Валиевой
Стилисты назвали подходящую для юбок разной длины одежду
Назначенный Киевом глава Донецкой области заявил о тяжелой ситуации в Донбассе
В США рассказали о РСЗО для Украины
Пол Маккартни поддержал Джонни Деппа во время своего концерта
Части России предсказали скорое зарастание борщевиком
В СКР начали расследование после гибели пяти жителей Донецка из-за обстрела
В Стокгольме рядом с российским посольством появилась площадь Украины
Курс доллара упал ниже 62 рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.