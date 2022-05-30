Аналитик допустил «парад валют»

Аналитик Васильев допустил укрепление рубля до 55 за доллар и 57 за евро

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что на прошлой неделе курс рубля развернулся, поэтому ожидания увидеть доллар по 55 рублей кажутся фантастическими. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Васильев допустил, что укрепление рубля до 55 за доллар и 57 за евро произойдет в ближайшие недели. По его мнению, такой «парад валют» обусловлен сохранением факторов, способствующих росту рубля.

В частности, наблюдается существенный приток валютной выручки экспортеров на фоне падающего спроса на евро и доллары. Стоимость нефти, газа, зерна и других товаров экспорта России, вероятно, продолжит увеличиваться и в дальнейшем. При этом спрос на валюту снижается, поскольку импорт, внешние инвестиции и туристические поездки за границу сократились.

«Мы ожидаем, что профицит текущего счета платежного баланса России в мае — июне останется вблизи рекордных значений: по данным Банка России, в апреле он мог составить 37,6 миллиарда долларов против сезонной нормы в семь миллиардов долларов», — отметил эксперт.

Каналы стерилизиции избыточной валютной ликвидности, которые работали раньше, больше не эффективны. Поэтому снижение ставки Центробанка России и показателей продажи валюты экспортерами не обеспечат длительный результат.