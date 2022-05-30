Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Аналитик допустил «парад валют»

Аналитик Васильев допустил укрепление рубля до 55 за доллар и 57 за евро

Фото: Pixabay

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что на прошлой неделе курс рубля развернулся, поэтому ожидания увидеть доллар по 55 рублей кажутся фантастическими. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Васильев допустил, что укрепление рубля до 55 за доллар и 57 за евро произойдет в ближайшие недели. По его мнению, такой «парад валют» обусловлен сохранением факторов, способствующих росту рубля.

В частности, наблюдается существенный приток валютной выручки экспортеров на фоне падающего спроса на евро и доллары. Стоимость нефти, газа, зерна и других товаров экспорта России, вероятно, продолжит увеличиваться и в дальнейшем. При этом спрос на валюту снижается, поскольку импорт, внешние инвестиции и туристические поездки за границу сократились.

«Мы ожидаем, что профицит текущего счета платежного баланса России в мае — июне останется вблизи рекордных значений: по данным Банка России, в апреле он мог составить 37,6 миллиарда долларов против сезонной нормы в семь миллиардов долларов», — отметил эксперт.

Каналы стерилизиции избыточной валютной ликвидности, которые работали раньше, больше не эффективны. Поэтому снижение ставки Центробанка России и показателей продажи валюты экспортерами не обеспечат длительный результат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ВСУ дважды попытались прорвать оборону в Херсонской области
Названы российские регионы с самыми богатыми семьями
Назван ускоряющий старение продукт
Россиян предупредили о возможных виражах курса рубля
В России допустили участие украинских катеров в охране Бердянска и Мариуполя
Вернувшийся из России в Германию немец пришел в ужас от происходящего в стране
В России запустили продажи автозапчастей по параллельному импорту
В НАТО заявили о праве на прочные позиции на восточном фланге
ВОЗ назвала число стран с выявленными случаями оспы обезьян
Названа самая старая собака в ​​мире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.