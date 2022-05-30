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Украинской компании достанутся более 100 российских автозаправок

«Нафтогазу» достанутся около 140 российских автомобильных заправок

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Около 140 автомобильных заправок, принадлежавших российским собственникам, достанутся украинской госкомпании «Нафтогаз» для создания сети, сказал советник главы «Нафтогаза» Алексей Рябчин в эфире телеканала «Украина 24».

Около 130-140 заправок, которые были отобраны из российских активов, находятся в процессе передачи «Нафтогазу», отметил он. Юридический процесс займет некоторое время, но уже летом вопрос будет решен, уверен Рябчин. Притом нет информации о каких именно заправках российских компаний говорится.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать госсеть автозаправок из-за недобросовестной конкуренции на рынке, которая обернулась подорожанием топлива.

Рябчин сказал, что хоть власти отменили госрегулирование цен на бензин, дизель и автогаз, большие очереди на заправках никуда не исчезли, а цены выросли. На 17 мая средняя стоимость дизеля была более 43,4 гривны (1,47 доллара) за литр. Уже 23 мая произошел рост цен. Например, в Черновицкой области дизтопливо продавалось по 70 гривен (2,37 доллара) за литр (плюс 61 процент за неделю).

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что у компании возник спор с «Газпромом» по поводу платежей за транзит газа. «Нафтогаз» пока не получил оплату за прокачку топлива в Европу за следующий месяц, а поэтому может подать в арбитражный суд.

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Платон Щукин
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