Украинской компании достанутся более 100 российских автозаправок

«Нафтогазу» достанутся около 140 российских автомобильных заправок

Около 140 автомобильных заправок, принадлежавших российским собственникам, достанутся украинской госкомпании «Нафтогаз» для создания сети, сказал советник главы «Нафтогаза» Алексей Рябчин в эфире телеканала «Украина 24».

Около 130-140 заправок, которые были отобраны из российских активов, находятся в процессе передачи «Нафтогазу», отметил он. Юридический процесс займет некоторое время, но уже летом вопрос будет решен, уверен Рябчин. Притом нет информации о каких именно заправках российских компаний говорится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился создать госсеть автозаправок из-за недобросовестной конкуренции на рынке, которая обернулась подорожанием топлива.

Рябчин сказал, что хоть власти отменили госрегулирование цен на бензин, дизель и автогаз, большие очереди на заправках никуда не исчезли, а цены выросли. На 17 мая средняя стоимость дизеля была более 43,4 гривны (1,47 доллара) за литр. Уже 23 мая произошел рост цен. Например, в Черновицкой области дизтопливо продавалось по 70 гривен (2,37 доллара) за литр (плюс 61 процент за неделю).

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что у компании возник спор с «Газпромом» по поводу платежей за транзит газа. «Нафтогаз» пока не получил оплату за прокачку топлива в Европу за следующий месяц, а поэтому может подать в арбитражный суд.