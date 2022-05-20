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Украина собралась судиться с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Витренко сообщил о споре с «Газпромом» по транзиту и возможном суде

Фото: Igor Russak / Globallookpress.com

Глава украинской энергетической госкомпании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что у компании возник спор с «Газпромом» по поводу платежей за транзит газа, пишет РИА Новости со ссылкой на его интервью телеканалу Sky News. «Нафтогаз» пока не получил оплату за прокачку топлива в Европу за следующий месяц, в связи с чем может подать заявление на российскую компанию в арбитражный суд.

«Похоже на то, что у нас начинается спор относительно транзита газа через Украину, и похоже на то, что у нас будет новый арбитраж между "Нафтогазом" и "Газпромом" по поводу транзита и платежей за транзит», — сказал Витренко.

С 11 мая «Оператор ГТС Украины» (ОГТС) прекратил транзит российского газа в ЕС через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Луганской области, сославшись на то, что объект находится под контролем России. Глава ОГТС Сергей Макогон заявил, что компания оставит ГИС «Сохрановка» для транзита газа закрытой до тех пор, пока Киев не восстановит контроль над газотранспортной системой Украины.

После этого стало известно, что для прокачки топлива в ЕС в распоряжении «Газпрома» остался только один вход — ГИС «Суджа» в Курской области. По словам компании, перенаправить все объемы на «Суджу» технологически невозможно, тем не менее российская сторона продолжает выполнять все обязательства перед Европой, а услуги транзита полностью оплачены.

Российско-украинское соглашение по транзиту газа на 2022 год предполагает прокачку 40 миллиардов кубометров газа. Ежедневно «Газпром» может бронировать до 109,6 миллиона кубометров. По состоянию на 20 мая Россия подает газ для Европы через Украину в объеме 62,4 миллиона кубометров через «Суджу», заявка через «Сохрановку» отклонена украинской стороной, пишет ТАСС.

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Софья Ермакова
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