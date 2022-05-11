«Газпром» заявил об одном входе для транзита газа через Украину

В «Газпроме» заявили, что Украина пропускает транзитный газ в Европу лишь через один вход

Украина оставила для транзита российского газа в Европу лишь один вход. Об этом заявили в «Газпроме», подчеркнув, что это существенно снижает надежность снабжения голубым топливом, передает РИА Новости.

В российской компании отметили, что не получали необходимого подтверждения от «Оператора ГТС Украины» и не видят никаких причин для прекращения поставок через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка». Эта ГИС и «Новопсков», продолжают работать, а перенос прокачки на «Суджу» технологически невозможен, подчеркнули в «Газпроме». Также в компании добавили, что выполняют все обязательства перед потребителями из Европы, а услуги по транзиту газа оплачены.

Ранее «Оператор ГТС Украины» сообщил, что прекратит транзит газа в Европу через ГИС «Сохрановка» в Луганской области в среду, 11 мая. Данное решение объяснили наступлением форс-мажорных обстоятельств.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия до сих пор не получила объяснения от Украины по форс-мажора по газу.