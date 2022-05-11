Кремль прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отсутствии объяснений Украины форс-мажора по газу

Россия выполняла и намерена и дальше выполнять свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Россия до сих пор не получила от украинской стороны объяснений по поводу проблем с транзитом газа.

Ранее «Оператор ГТС Украины» (ОГТС) сообщил, что прекратит транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области в среду, 11 мая. Подобное решение объяснили наступлением форс-мажорных обстоятельств.

В «Газпроме» в ответ заявили, что не видят препятствий для продолжения транзита газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» в прежнем режиме. Официальный представитель холдинга Сергей Куприянов также добавил, что «Газпрому» не предоставлено никаких подтверждений якобы имеющего место форс-мажора, поэтому представители холдинга не видят причин, по которым стоило бы отказаться от действующей схемы работы.