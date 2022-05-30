Многофункциональный центр культурного развития открылся в селе в Татарстане

Многофункциональный центр культурного развития для 13 тысяч жителей открылся в Столбище

Многофункциональный центр культурного развития открылся в селе Столбище в Лаишевском районе Татарстана. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, в объекте расположены сельский Дом культуры, библиотека и музыкальная школа. Кроме того, в Доме культуры также предусмотрены помещения для различных творческих объединений.

Согласно материалу, многофункциональный центр будет обслуживать более 13 тысяч жителей республики. Отмечается, что в Столбищенском поселении организованы и действуют 18 клубных формирований, 13 формирований составляют кружки самодеятельного народного творчества: вокальные, хореографические, театральные, декоративно-прикладного искусства.

Известно, что в торжественном открытии приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов. «Новое здание возведено в рамках республиканской программы», — уточнила пресс-секретарь администрации Айгуль Амирова.

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