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В Краснодаре отреставрировали Екатерининский кафедральный собор

В Краснодаре отреставрировали южный фасад Екатерининского кафедрального собора

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре завершилась реставрация восточного и южного обходов Екатерининского кафедрального собора. Как отмечает KP.RU, работы проводили почти год.

«Екатерининский кафедральный собор — один из красивейших памятников Краснодара с богатой историей. Техническое состояние и эксплуатационная надежность зданий-памятников архитектуры и истории требуют постоянного внимания», — заявил вице-губернатор региона Сергей Болдин.

Уточняется, что на фасадах здания расчистили кирпичную кладку цоколя, укрепили стены и архитектурные элементы. Кроме того, на объекте отремонтировали водосточные трубы из меди, обновили откосы оконных и дверных проемов, ограждения, ступени и площадку крыльца входа в Успенский придел.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в художественном музее имени Коваленко с 13 по 29 мая проходит II фестиваль современного искусства «Зеркало эпохи». Свои работы представляют художники из Краснодарского краяМосквыСанкт-Петербурга и Грузии.

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Валентина Процкова
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