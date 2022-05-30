Врач рассказал россиянам о неожиданном вреде крепкого чая

Диетолог Евгений Арзамасцев: чай не рекомендуется пить тем, кто страдает от бессонницы

Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал россиянам о неожиданном вреде крепкого чая. В интервью для «Москва-24» он объяснил, почему этот напиток не рекомендуется пить тем, кто страдает от бессонницы и подагры.

Нутрициолог Арзамасцев отмечает, что регулярное употребление чая не так безобидно, как может показаться. Так, этот напиток может негативно повлиять на самочувствие людей с подагрой, поскольку содержит большое количество пуринов, избыток которых при данном заболевании приводит к отложениям мочевой кислоты в суставах. «Чем больше заварки мы кладем, тем большее количество пуринов проникает в напиток. То есть тем людям, у кого есть подагра, чай нужно исключить вообще либо пить слабо заваренный», — объяснил Арзамасцев.

Кроме того, врач не рекомендует часто пить чай тем, кто страдает от бессонницы или заболеваний желудка. «Если есть какие-то острые заболевания желудка, то чай все-таки тоже нежелательно пить. Напиток может стимулировать ухудшение ситуации», — заключил специалист.

До этого диетолог посоветовала завтрак для мужского здоровья. По ее словам, омлет с томатами на завтрак положительно влияет на функции предстательной железы.

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