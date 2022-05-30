В Красноярске пройдет межрегиональный театральный фестиваль

В Красноярске с 1 по 5 июня пройдет II Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICIA». Об этом сообщает KrasnoyarskMedia.

В город приедут лучшие кукольники Урала, Сибири и Дальнего Востока.

В программу фестиваля вошли 12 спектаклей, созданных театрами из Красноярска, Томска, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Хабаровска, Нижнего Тагила, Сургута, Биробиджана, Тувы, Хакасии и Бурятии в период с января 2019 года по май 2021. В рамках внеконкурсной программы свои спектакли представят Московский областной государственный театр кукол и Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат» КУКФО.

Мероприятия пройдут на сценах Красноярского театра кукол, Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, Красноярского городского Дворца культуры, Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского, Красноярского музыкального театра и в Доме Актера.

Ранее стало известно, что в рабочем поселке Большеречье в Омской области 18 и 19 июня пройдет фестиваль сибирской культуры «Слетье». В программе примут участие мастера-ремесленники и исполнители народной музыки из Новосибирска, Челябинска, Тюмени, Кирова, Свердловской области, Алтайского края, Омска и всех районов области — всего около 200 человек.