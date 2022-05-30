Новый посол США на Украине прибыла в Киев

Новый посол США на Украине Бриджит Бринк 29 мая прибыла в Киев

Новый посол США на Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев в рамках постепенного восстановления работы дипмиссии на территории Украины. Об этом сообщает издание The Guardian.

Хотя Госдепартамент еще не подтвердил это сообщение, The Guardian отмечает, что фактически подтверждение опубликовали на сайте самого посольства: там указано, что дипломат прибыла в украинскую столицу 29 мая («Лента.ру» на момент публикации не нашла такой информации на сайте посольства).

Бринк, ранее занимавшая должность посла США в Словакии, была назначена президентом Джо Байденом 18 мая. Ожидается, что на этой неделе ее представят украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Власти США эвакуировали персонал своего украинского посольства еще в январе, а в феврале его перенесли во Львов. Незадолго до начала российской спецоперации посольство перенесли в Польшу.