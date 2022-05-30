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Прокуратура Парижа начала расследование после попадания торта в «Мону Лизу»

Прокуратура Парижа начала расследование нападения вандала на «Мону Лизу» в Лувре

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Прокуратура Парижа начала расследование нападения вандала на картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», выставленную в Лувре. Об этом сообщает France Info.

После попадания торта в полотно открыто расследование по факту «попытки порчи культурных ценностей». Источник в прокуратуре заявил, что 36-летнего посетителя музея, который попытался испортить картину, отправили в психиатрическую лечебницу.

Об инциденте стало известно утром 30 мая. Нападавший посетил художественный музей в парике и на инвалидной коляске. В начале он попытался разбить пуленепробиваемое стекло, защищающее полотно, а затем бросил в картину торт и рассыпал по полу лепестки роз, объяснив свой поступок попыткой защитить мир.

«Подумайте о Земле! Есть люди, которые разрушают ее. Все художники думают об этом. Вот почему я это сделал», — сказал посетитель, после чего его задержали правоохранительные органы.

Полотно не пострадало, так как защищено бронированным стеклом. Сотрудники музея уже убрали остатки торта с картины.

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Марина Погосян
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