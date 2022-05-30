В Южной Осетии приостановили указ о референдуме по присоединению к России

Президент Южной Осетии Гаглоев приостановил указ о референдуме по присоединению к России

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев приостановил указ бывшего главы республики Анатолия Бибилова о референдуме по присоединению к России. Об этом сообщается в соответствующем документе, опубликованном на сайте президента республики.

Документ снят до завершения консультаций с Москвой. Глава республики постановил также безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией.

Гаглоев отметил недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы России. При этом он подчеркнул, что всецело поддерживает инициативу граждан республики о дальнейшей интеграции с Россией.

Ранее на тему присоединения Южной Осетии к России высказался представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что в вопросе о проведении референдума есть «некий казус», а Москва не предпринимала никаких шагов в этом направлении.

Планировалось, что голосование пройдет 17 июля.