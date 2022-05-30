Россиянин одним выстрелом обесточил три населенных пункта

Охотник одним случайным выстрелом оставил без электричества три якутских села

Охотник одним случайным выстрелом оставил без электричества жителей трех сел в Якутии. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

По сведениям издания, в Верхневилюйском районе загорелась одностоечная опора воздушной линии электропередачи «Верхневилюйск — Тойоку. В результате оказались обесточены российские села Тойоку, Быракан и участок Давыдов.

Пожарные бригады ликвидировали возгорание, а позже установили, что поврежден изолятор. По предварительной версии, в него был произведен выстрел.

Специалисты уже восстановили опору и заменили поврежденный изолятор. Сотрудники полиции начали искать охотника.

Ранее двое пьяных жителей Коми набросили оголенный алюминиевый провод на линию электропередачи, чтобы подзарядить мобильный телефон.

Из-за действий мужчин на несколько часов были обесточены четыре села, в которых проживает почти 200 человек.