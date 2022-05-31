В Совфеде объяснили отказ от подписания мирного соглашения с Украиной

Спикер СФ Матвиенко: РФ и Киев были близки к подписанию мира, но переговоры были сорваны

Россия и Украина в определенный момент были близки к подписанию мирного соглашения, однако переговоры были сорваны. Об этом сообщила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси. Ее слова приводит РИА Новости.

«Мы, кстати, параллельно вели переговоры с Украиной по подписанию мирного соглашения, договоренностей. Мы отвели войска от Киева, Харькова, уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию», — рассказала она.

По словам спикера, главным условием тех соглашений был внеблоковый статус Украины, а также ее отказ от владения ядерным оружием.

«Украина поставила свои условия. Но, к сожалению, те, кто осуществляют внешнее управление, не позволили подписать это соглашение», — пояснила Матвиенко.

В то же время спикер Совфеда подтвердила, что Россия по-прежнему открыта для переговоров с украинской стороной и подписания мирных соглашений, но для этого нужны дипломатические решения и воля двух сторон.