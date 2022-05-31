Россиянка оспорила в суде приписанное ей занятие проституцией

Петербурженка оспорила штраф и доказала суду, что не занимается проституцией

Жительница Петербурга выиграла суд, оспорив выписанный ей штраф за занятие проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Жалобу женщины на постановление мирового судьи от 31 января 2022 года, который оштрафовал ее на полторы тысячи рублей, рассмотрел Московский районный суд Северной столицы.

В суде петербурженка заявила об отсутствии достаточных доказательств того, что она оказывала сексуальные услуги за денежное вознаграждение. Кроме того, она указала на нарушение закона, выразившегося в том, что протокол об административном задержании полицией не был составлен, а факт ее доставки в отдел МВД не был зарегистрирован в соответствующей книге учета лиц, доставленных в дежурную часть. Вину в совершении правонарушения россиянка не признала, а подписала протокол об административном правонарушении лишь из желания побыстрее освободиться из отдела полиции.

Правоохранители задержали петербурженку поздним вечером 2 ноября 2021 года в доме на улице Гастелло по подозрению в занятии проституцией. Она же сообщила суду, что пришла по указанному адресу с подружками «хорошо провести время», выпить, отдохнуть, пообщаться на общие темы и никаких услуг никому она не оказывала.

В итоге решение мирового судьи было признано незаконным и отменено.