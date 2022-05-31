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Названы города России с подешевевшей арендой

ЦИАН: к маю 2022 года аренда однокомнатных квартир сильнее всего подешевела в Тольятти

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

К маю 2022 года сильнее всего среди городов и регионов России долгосрочная аренда однокомнатных квартир подешевела в Тольятти и Ленинградской области. Об этом говорится в исследовании сервиса ЦИАН, сообщает РБК.

В Тольятти стоимость аренды опустилась на 16 процентов, до 12,8 тысячи рублей, в Ленинградской области — на 14 процентов, до 20,5 тысячи рублей. Городом с подешевевшей арендой также назвали Санкт-Петербург, где цена уменьшилась на 13 процентов и достигла 28,4 тысячи рублей.

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Ниже в списке расположились Москва с падением стоимости аренды на 12 процентов, до 43,4 тысячи рублей, и Краснодар, где арендовать однокомнатную квартиру стало на 11 процентов дешевле — 20,5 тысячи рублей.

По данным аналитиков, в среднем по стране за первые пять месяцев 2022 года стоимость аренды «однушек» снизилась на пять процентов, до 17,5 тысячи рублей. Единственным городом, где показатель повысился, стал Сочи — аренда однокомнатных квартир выросла на 33 процента.

Ранее специалисты ЦИАН выяснили, что в мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на курортах юга России посуточное жилье сильнее всего подешевело в крымской Алуште. Средняя цена аренды за сутки здесь упала на 28 процентов, до 2,56 тысячи рублей.

Ударная волна
Нина Ташевская
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