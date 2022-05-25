Названы российские курорты с самым подешевевшим арендным жильем

ЦИАН: за год посуточное жилье на российских курортах сильнее всего подешевело в Алуште

В мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на курортах юга страны посуточное жилье сильнее всего подешевело в крымской Алуште. Средняя цена аренды за сутки здесь упала на 28 процентов до 2,56 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков ЦИАН.

Другим российским курортом, где посуточное жилье подешевело, эксперты назвали Ялту — там его стоимость за год понизилась на 13 процентов, до 4,34 тысячи рублей. На третьей позиции оказался Севастополь, где динамика цен составила шесть процентов. В результате средняя стоимость посуточной аренды жилья в этом городе установилась на уровне 2,94 тысячи рублей. В другом крымском городе, Феодосии, по сравнению с маем 2021 года средние цены возросли на 19 процентов, до 2,87 тысячи рублей, однако относительно лета 2021 года стоимость посуточной аренды в городе упала на 14 процентов.

Причиной падения цен на аренду жилья в большинстве городов эксперты называют прекращение авиасообщения с Крымом — ограничение на работу симферопольского аэропорта, введенное в феврале 2022 года, в очередной раз продлили до 31 мая. В ЦИАН отметили, что арендная ставка для Севастополя и Керчи снизилась чуть меньше, чем в других городах на полуострове за счет того, что до них проще всего добраться на машине.

В Краснодарском крае общий уровень спроса на курорты в регионе остается примерно на уровне 2021 года. По словам генерального директора сервиса «Суточно.ру», в регионе наблюдается перераспределение спроса из-за проблем с транспортной доступностью — спрос на Ейск, Анапу и Краснодар упал. При этом интерес к Сочи и Адлеру, где аэропорт работает без ограничений, повысился. По данным ЦИАН, средняя стоимость посуточной аренды жилья в Сочи по сравнению с маем 2021 года не изменилась, цена сохранилась на уровне 3,87 тысячи. В Геленджике динамика составила 14 процентов — стоимость аренды повысилась до 3,68 тысячи рублей. В Новороссийске цены также подросли на 14 процентов, до 2,35 тысячи рублей. Самая большая динамика наблюдалась в Анапе — там цены по сравнению с прошлым годом увеличились на 23 процента, до 2,9 тысячи рублей за сутки.

Ранее в апреле стало известно, что с 2020 года жилье в Крыму подорожало на 80 процентов. Если в 2020-м граждане покупали жилую недвижимость (например, квартиру в доме на начальной стадии строительства) за два миллиона рублей, то сейчас она подорожала почти до четырех миллионов.