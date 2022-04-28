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Квартиры в Крыму подорожали почти в два раза

Специалист по недвижимости Майоров заявил, что с 2020 года жилье в Крыму подорожало на 80%

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Стоимость жилья в Крыму растет, заявил РИА ФАН специалист по элитной и коммерческой недвижимости, директор агентства «Майоров и партнеры» Дмитрий Майоров. С 2020 года в среднем по полуострову она увеличилась на 80 процентов.

Как отметил эксперт, если в 2020-м граждане покупали жилую недвижимость (например, квартиру в доме на начальной стадии строительства) за 2 миллиона рублей, то сейчас она подорожала почти до 4 миллионов, то есть в два раза. Майоров, впрочем, не стал рассуждать о том, будут ли расти цены и далее. Он считает, что пока прогнозы делать преждевременно.

По словам специалиста, спрос на жилье в Крыму не снизился. «Сегодня покупателей интересуют как новостройки, так и "вторичка", — констатировал он. — Но новостройки можно купить с дисконтом, потому что есть пониженная цена и льготная ипотека. Сейчас наблюдается также активный спрос на загородную недвижимость».

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Ранее стало известно, что россияне расхотели отдыхать в Крыму на майские праздники. Полуостров впервые не вошел в пятерку наиболее востребованных российских курортов. По сравнению с предыдущим годом спрос на Крым среди внутренних туристов упал на 30-45 процентов, а продажи новых туров практически остановились. При этом традиционно Крым был вторым по востребованности российским направлением после Сочи.

Нина Ташевская
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