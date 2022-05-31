В Киргизии конфисковали резиденцию бывшего президента

Фонд управления госимуществом конфисковал резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева

Фонд управления государственным имуществом (ФУГИ) конфисковал в пользу государства резиденцию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Дом на земельном участке площадью 2,7 гектара в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области, принадлежащий Алмазбеку Атамбаеву, конфискован и принят в государственную собственность», — сообщил представитель фонда.

Сотрудники ФУГИ предложили представителям Атамбаева освободить резиденцию от мебели, личных вещей и автомобилей в трехдневный срок. Как рассказали в фонде, на базе бывшей резиденции экс-президента планируется открыть «социальное стационарное учреждение для пожилых граждан».

По словам председателя партии сторонников Атамбаева «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова, сотрудники ФУГИ проникли на территорию с угрозами расправы, чем испугали проживающую там семью экс-президента. Супруга Атамбаева Раиса уже обратилась с заявлением в полицию.

Султанбеков также рассказал, что в резиденции в Кой-Таше планируется открыть музей памяти преступлений семейно-клановых режимов бывших президентов Аскара Акаева, Курманбека Бакиева и Сооронбая Жээнбекова, а также бесплатный образовательно-оздоровительный комплекс для детей.

Алмазбек Атамбаев был приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Позже суд отменил приговор, дело направили на повторное рассмотрение.

Тогда же суд начал пересмотр дел против экс-президента из-за массовых беспорядков, произошедших у резиденции в Кой-Таше в 2019 году. Атамбаеву предъявили обвинения в коррупции, незаконном обогащении, организации захвата власти.