Путин высказался о проблеме ветхих домов

Путин заявил о наличии возможностей для решения проблемы аварийного жилья

Президент России Владимир Путин высказался о проблеме аварийного жилья. Он заявил о наличии возможностей для ее решения, слова главы государства передают «Известия».

«Надо помогать людям, которые в такой ситуации оказались, живут в такой обстановке в течение многих лет», — отметил Путин во время встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Президент подчеркнул, что вопрос требует особого внимания, и поручил руководителю региона поработать над ним совместно с правительством.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин изменил правила расселения ветхих домов ради сохранения темпов решения проблемы аварийного жилья. Новые правила позволяют властям использовать суммы федерального бюджета, предусмотренные на 2023 и 2024 годы. Кроме того, регионы получили возможность рассчитывать стоимость расселения такого жилья, исходя из актуальной средней цены квадратного метра на рынке, — до этого они пользовались показателями 2019 года.

С 1 февраля россияне могут самостоятельно проверить недвижимость на аварийность перед покупкой. О состоянии многоквартирных домов можно узнать из выписок из ЕГРН, в которых фиксируется, пригодно здание для жилья или подлежит сносу.