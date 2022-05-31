Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Путин высказался о проблеме ветхих домов

Путин заявил о наличии возможностей для решения проблемы аварийного жилья

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин высказался о проблеме аварийного жилья. Он заявил о наличии возможностей для ее решения, слова главы государства передают «Известия».

«Надо помогать людям, которые в такой ситуации оказались, живут в такой обстановке в течение многих лет», — отметил Путин во время встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Президент подчеркнул, что вопрос требует особого внимания, и поручил руководителю региона поработать над ним совместно с правительством.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин изменил правила расселения ветхих домов ради сохранения темпов решения проблемы аварийного жилья. Новые правила позволяют властям использовать суммы федерального бюджета, предусмотренные на 2023 и 2024 годы. Кроме того, регионы получили возможность рассчитывать стоимость расселения такого жилья, исходя из актуальной средней цены квадратного метра на рынке, — до этого они пользовались показателями 2019 года.

С 1 февраля россияне могут самостоятельно проверить недвижимость на аварийность перед покупкой. О состоянии многоквартирных домов можно узнать из выписок из ЕГРН, в которых фиксируется, пригодно здание для жилья или подлежит сносу.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Греция поставит Украине танки советского образца
Россияне признались в готовности влезть в долги ради отпуска
В Петербурге иномарка на большой скорости сбила велосипедиста и попала на видео
Видео кричащего от боли на эпиляции мужчины прославило его в сети
Пластический хирург назвала самые популярные способы изменения формы губ
Россиянин забил до смерти не покормившую трехлетнего сына сожительницу
В США заявили о возможности передать Украине РСЗО с дальнобойными ракетами
Против напавших на российского журналиста возбудили уголовное дело
Евросоюз сократит экспорт нефти из России на 92 процента
Нарколог сравнил вред от обычных сигарет и электронных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.