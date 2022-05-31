На «Азовстали» обнаружили самодельные взрывные устройства

Следователи СК России нашли на заводе «Азовсталь» самодельные взрывные устройства

Следователи Следственного комитета (СК) России нашли на освобожденном заводе «Азовсталь» в Мариуполе самодельные взрывные устройства. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным СК, коробка с различными самодельными взрывными устройствами была обнаружена в расположении украинских военных во время осмотра территории завода.

В ведомстве считают, что боевики могли использовать их для диверсионно-разведывательной деятельности, так как для минирования помещений и коридоров у них было боеприпасы заводского производства.

Ранее стало известно, что на территории завода «Азовсталь» было обнаружено иностранное оружие и боекомплекты, запасы продовольствия и разбитая техника. Также сотрудники СК нашли места, где сжигалась форма «Азова» и Вооруженных сил Украины (ВСУ).