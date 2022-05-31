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На «Азовстали» обнаружили иностранное оружие и сожженную форму

Сотрудники СК России обнаружили иностранное оружие и сожженную форму на «Азовстали»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сотрудники Следственного комитета (СК) России обнаружили на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе иностранное оружие и места, где уничтожалась форма. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Следователи изучили разбитые позиции украинских военных, места расположения частей батальона «Азов», а также производственные и административные площади предприятия. В ходе осмотра они нашли иностранное оружие и боекомплекты, запасы продовольствия и разбитую технику. В подвальных помещениях сотрудники СК обнаружили места, где уничтожались униформы, амуниции и вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ) и батальона «Азов».

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии изъял из брошенного командного пункта Вооруженных Сил Украины (ВСУ) карты, гранатометы и боеприпасы. Командный пункт был обнаружен штурмовой группой в подвале частного дома, расположенного в населенном пункте Луганской Народной Республики (ЛНР). После разведки и осмотра было установлено, что он был брошен подразделением ВСУ при наступлении российских войск.

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Марина Совина
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