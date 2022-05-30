Росгвардейцы изъяли карты и гранатометы в брошенном командном пункте ВСУ в ЛНР

Росгвардия нашла командный пункт ВСУ в частном доме в ЛНР, изъяты карты и гранатометы

Спецназ Росгвардии изъял из брошенного командного пункта Вооруженных Сил Украины (ВСУ) карты, гранатометы и боеприпасы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Командный пункт был обнаружен штурмовой группой в подвале частного дома, расположенного в населенном пункте Луганской Народной Республики (ЛНР). После разведки и осмотра было установлено, что он был брошен подразделением ВСУ при наступлении российских войск.

После досмотра помещения были обнаружены ноутбуки, содержащие информацию о деятельности ВСУ, их военная форма, топографические карты Украины, гранатометы иностранного производства и выстрелы к ним, а также 3,5 тысячи патронов.

Кроме того, еще один схрон спецназовцы обнаружили в другом населенном пункте, где он также был спрятан в подвале многоэтажного дома. Оттуда изъяты 90 выстрелов для гранатометов иностранного производства и тысячи патронов, 40 ящиков с дальнобойными зарядами для минометов, автоматы и пулеметы Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В, противотанковый гранатомет иностранного производства NLAW.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.