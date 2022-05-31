В Москве таксист протаранил отделение банка и попал на видео

Водитель такси на большой скорости протаранил отделение банка на юго-западе Москвы

Водитель такси на большой скорости протаранил отделение банка на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. Кадры с места опубликовал во вторник, 31 мая, ТВЦ.

На появившихся кадрах видно, как машина такси стоит в витрине банковского отделения. Вокруг авто валяются куски разбитого стекла.

Сотрудники полиции уже допросили водителя. По словам таксиста, у автомобиля отказали тормоза. В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в центре Москвы на Тверском бульваре загорелись три автомобиля, один из них был BMW. В столичном главке МЧС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

