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В центре Москвы загорелись три автомобиля

В центре Москвы на Тверском бульваре загорелись три автомобиля, один из них был BMW

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В центре Москвы загорелись сразу три автомобиля, один из них полностью сгорел. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

«Сегодня ночью во дворе дома в центре Москвы сгорел автомобиль BMW X7. От пожара также пострадал припаркованный рядом автомобиль Mercedes», — сказал собеседник агентства.

По его словам, основной причиной пожара рассматривается поджог.

В столичном главке МЧС уточнили, что машины загорелись на Тверском бульваре. В результате никто не пострадал.

Ранее на юге Москвы пожар полностью уничтожил семь автомобилей. Его площадь составила 40 квадратных метров. Незадолго до возгорания неизвестный сливал бензин в канистры из одной из машин

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Анастасия Шейкина
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