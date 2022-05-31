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Home Credit продал долю в российском банке

Чешская Home Credit продала долю в 49,51 процента в банке «Хоум Кредит энд Финанс»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Группа Home Credit (дочерняя структура чешской PPF Group) продала долю в 49,51 процента в банке «Хоум Кредит энд Финанс» группе частных инвесторов, пишет РБК со ссылкой на данные из ЕГРЮЛ.

У Home Credit осталась контрольная доля в 50,49 процента. Председатель совета директоров СПБ Биржи Иван Тырышкин купил долю в 9,91 процента. У Ибрагима Загидулина, Елены Мартыненко, Виолетты Чайки и Дмитрия Чемендрякова по 9,90 процента.

По словам Тырышкина, Home Credit продолжит владеть своей долей компании в российском банке еще несколько кварталов. Это нужно, чтобы была аккуратная передача компетенций. Банк сохранит возможность пользоваться огромным опытом группы, накопленным в 25 странах, сказал он.

Ранее сообщалось, что чешская группа уйдет из России. Тырышкин является одним из основателей SPB Exchange, председателем совета директоров, а также одним из ее крупнейших акционеров. SPB Exchange — одна из ведущих публичных финтех-платформ в регионе.

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Платон Щукин
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