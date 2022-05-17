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Банк Home Credit продаст активы и уйдет из России

Чешская PPF продаст Home Credit группе российских частных инвесторов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Чешская инвестиционная группа PPF и входящий в ее состав банк Home Credit продадут активы в России и дочерние компании группе российских частных инвесторов, возглавляемой Иваном Тырышкиным, отмечается в сообщении инвестгруппы.

Банк уйдет из России, сказано в пресс-релизе. «Приобретение Хоум Кредит энд Финанс Банк (ХКФБ) и его дочерних компаний вышеупомянутой группой приведет к уходу Группы Хоум Кредит с российского рынка», — отмечается там. Тырышкин является одним из основателей SPB Exchange, председателем совета директоров, а также одним из ее крупнейших акционеров. SPB Exchange — одна из ведущих публичных финтех-платформ в регионе.

Ранее австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) разорвала отношения с рядом российских банков. Представитель RBI объяснил, что разрыв связан с желанием банка «проактивно контролировать объем операций, который он может своевременно обрабатывать в пользу клиентов, у которых открыты корсчета».

Европейские и американские банки готовятся понести убытки на общую сумму свыше десяти миллиардов долларов в случае сокращения деятельности или полного ухода из России, отмечал Financial Times.

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Платон Щукин
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