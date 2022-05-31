Пригожин раскритиковал разблокировавшего для россиян свои треки Макса Барских

Продюсер Пригожин назвал подонком разблокировавшего для россиян свои треки Макса Барских

53-российский продюсер Иосиф Пригожин назвал подонком разблокировавшего для россиян свои треки 32-летнего украинского исполнителя Макса Барских. Об этом музыкальный деятель сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению продюсера, Макса Барских, а также других артистов, оскорбляющих своих слушателей, а также агрессивно высказывающихся в адрес страны, в которой они долгое время зарабатывали деньги, следует запретить и наказать.

«Есть публичные люди, которые призывают к миру, а есть те, кто плюет в колодец, из которого пьет. Вот для таких и следует его закрыть. Такой колодец должен быть только у тех, кто действительно заслуживает пить эту воду, а ему (Максу Барских — прим. «Ленты.ру»), пожалуйста, помои налейте, пусть пьет из грязного горшка. Чтобы он своим грязным ртом нигде не нес. Я не могу не оскорблять его, потому что он подонок», — заявил Пригожин.

Продюсер сообщил, что ни разу не наблюдал более агрессивного отношения к россиянам, чем у Барских. Он добавил, что никто не запрещал исполнителю высказывать свое мнение, однако это следовало делать без оскорблений в адрес своих слушателей из России.

Пригожин также коснулся темы разблокировки треков певца на территории России: «По поводу того, кто именно разблокировал треки, не могу сказать. Такие люди, как он, могут позволить себе переобуться сначала в одну сторону, а потом в другую. Думаю, он в первую очередь должен извиниться за свои слова. Зрителя надо уважать и любить, потому что именно он дает артисту кусок хлеба».

Ранее Пригожин назвал оскорбления в адрес Аллы Пугачевой паскудством и призвал оставить артистку в покое.