Пригожин назвал оскорбления в адрес Пугачевой паскудством и призвал оставить ее в покое

53-летний российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал оскорбления в адрес 73-летней российской певицы Аллы Пугачевой паскудством. Об этом он сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее хейтеры певицы разместили на фасаде здания «Останкино» послание с оскорблениями в ее адрес и порадовались, что звезда покинула Россию. Пригожин поведал, что люди, критикующие уехавших из страны артистов, «больше других не любят свою Родину» и разжигают ненависть внутри страны своими высказываниями.

«Я считаю, что самое большое паскудство, когда люди пытаются принижать всех тех, у кого когда-либо были заслуги. Алла Пугачева ушла со сцены и объявила об этом публично, решив посвятить свою жизнь маленьким деткам. А заниматься оскорблением родителей — самое низкое. Это говорит о том, что плохая не она, а те, кто опустился до оскорблений. Те, кто заставляет уехавших, приехавших, путешествующих людей считать предателями, это те самые негодяи», — сообщил продюсер.

Музыкальный деятель признался, что недоумевает по поводу критики в адрес артистки, «спевшей огромное количество песен и подарившей стране свой голос». Пригожин объяснил, что в этой ситуации может помочь только время, а также призвал оставить певицу в покое.

«Родители людей, разместивших оскорбления, ходили на концерты Аллы. У каждого человека есть те или иные обстоятельства, взгляды на жизнь и представления об этой жизни. Человек слова плохого не сказал, что за ненависть, что за негатив в ее адрес? Вчера кланялись до земли, а сегодня ненавидят. Она вас не трогает, так оставьте и вы ее в покое», — подытожил продюсер.

Ранее Пригожин поддержал идею Шукшиной заменить ток-шоу на патриотические передачи.