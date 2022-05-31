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Алла Пугачева ответила на оскорбления хейтеров

Певица Алла Пугачева прокомментировала оскорбления хейтеров в свой адрес

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

73-летняя советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева прокомментировала выходку хейтеров, которые разместили на фасаде здания «Останкино» послание с оскорблениями в ее адрес и порадовались, что звезда покинула Россию. Свое мнение артистка выразила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда поделилась видео, снятым во время прогулки, а в описании к нему заявила, что громкие фразы в ее адрес связаны с низким уровнем умственных способностей авторов таких фраз.

«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!» — подписала кадры Пугачева.

Ранее неизвестные разместили на фасаде здания «Останкино» послание артистке, состоящее из нецензурных слов. «Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно всех тут...», — написали недоброжелатели звезды. Телевизионный центр «Останкино» никак не прокомментировал обращение к певице.

Ранее Пугачева ответила на слухи о разводе с Галкиным, а также рассказала, когда вместе с детьми планирует вернуться в Россию из Израиля, где проживает с марта этого года.

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Анастасия Астахова
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