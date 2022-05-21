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Пугачева ответила на слухи о разводе с Галкиным

«Известия»: певица Алла Пугачева опровергла слухи о разводе с Максимом Галкиным

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Советская и российская певица Алла Пугачева опровергла слухи о разводе с телеведущим и юмористом Максимом Галкиным. Комментарий исполнительницы приводят «Известия».

Находящиеся в Тель-Авиве звезда и ее супруг в числе других знаменитостей посетили форум, посвященный обсуждению российской культуры и ее свободы. При этом в рамках мероприятия также поднималась тема возвращения соотечественников, покинувших родину. Артистка приняла участие в беседе по данному вопросу и отметила, что собирается прибыть домой в сентябре в компании супруга.

«Мне зачитали, что мы с Максом разводимся. Нет», — заявила Пугачева, отвечая журналистам.

Ранее в мае Пугачева также рассказывала, планирует вернуться в Россию осенью. «Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — пояснила артистка.

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Алина Гостева
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